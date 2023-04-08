За два месяца «курьер» из Красноярска забрал у жителей трех областей почти 2,5 миллиона рублей

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Перед судом ответит 38-летний житель Красноярска, который два месяца работал курьером у мошенников. За это время он успел забрать у жителей трех областей в возрасте от 65 до 97 лет почти 2,5 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД России по региону.

Одной из его жертв стала 80-летняя жительница Красноярска. Она попалась на классическую схему обмана «Ваш родственник попал в беду». Ей позвонили и сказали, что сын попал в ДТП, повредил челюсть, а из-за него пострадали люди. Нужны деньги, чтобы помочь ему избежать уголовной ответственности.

Женщина передала курьеру вещи и 280 тысяч рублей. Вскоре после этого мужчину задержали. Оказалось, что ранее не судимый житель краевой столицы работал на мошенников два месяца и успел побывать в Ачинске, Омской и Кемеровских областях.

По статье «Мошенничество» ему грозит до 10 лет тюрьмы.