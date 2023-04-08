В Красноярском крае из-за неосторожного обращения с огнем сгорело три садовых дома

Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Шушенское вечером 7 апреля загорелись деревянные садовые домики. На то, чтобы потушить огонь, ушло полтора часа, сообщает служба спасения Красноярского края.

Быстро потушить пожар мешал порывистый ветер до 18 метров в секунду. Из-за него пламя быстро распространялось. На место выехало 5 машин и 23 человека.

В результате огонь уничтожил три садовых домика на площади 75 квадратных метров, еще два домика повреждены пламенем на площади 50 квадратных метров, сгорело 150 метров забора.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновника еще предстоит установить.