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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 2:36

В Красноярском крае из-за неосторожного обращения с огнем сгорело три садовых дома

Еще два повреждены пламенем на площади 50 квадратных метров
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Шушенское вечером 7 апреля загорелись деревянные садовые домики. На то, чтобы потушить огонь, ушло полтора часа, сообщает служба спасения Красноярского края.

Быстро потушить пожар мешал порывистый ветер до 18 метров в секунду. Из-за него пламя быстро распространялось. На место выехало 5 машин и 23 человека.

В результате огонь уничтожил три садовых домика на площади 75 квадратных метров, еще два домика повреждены пламенем на площади 50 квадратных метров, сгорело 150 метров забора.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновника еще предстоит установить.