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НовостиСпорт7 апреля 2023 16:11

Красноярский ХК «Сокол» впервые вышел в финал Кубка Петрова

Решающую шайбу красноярцы забили за 20 секунд до конца игры
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ХК "Сокол"

Фото: ХК "Сокол"

Красноярские хоккеисты из «Сокола» впервые вышли в финал Кубка Петрова. Сегодня они сыграли в «Платинум Арене» против тюменского «Рубина». Красноярцы выиграли матч со счетом 3:2 и обеспечили себе выход в финал.

Решающую шайбу «Сокол» забил За 20 секунд до конца третьего периода. Победу команде принес Богдан Потехин с передачи Алексея Князева.

Отметим, что второй финалист ВХЛ и соперник «Сокола» станет известен 9 апреля. В зависимости от итогов полуфинальной игры, им будет либо ХК «Химик», либо «Металлург».