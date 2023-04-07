Красноярский ХК «Сокол» впервые вышел в финал Кубка Петрова

Фото: ХК "Сокол"

Красноярские хоккеисты из «Сокола» впервые вышли в финал Кубка Петрова. Сегодня они сыграли в «Платинум Арене» против тюменского «Рубина». Красноярцы выиграли матч со счетом 3:2 и обеспечили себе выход в финал.

Решающую шайбу «Сокол» забил За 20 секунд до конца третьего периода. Победу команде принес Богдан Потехин с передачи Алексея Князева.

Отметим, что второй финалист ВХЛ и соперник «Сокола» станет известен 9 апреля. В зависимости от итогов полуфинальной игры, им будет либо ХК «Химик», либо «Металлург».