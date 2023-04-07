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НовостиОбщество7 апреля 2023 15:39

Под Красноярском планируют построить глэмпинг за 100 миллионов рублей

Зону отдыха для туристов хотят возвести в следующем году
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: концепт корпорации «Енисейская Сибирь»

Фото: концепт корпорации «Енисейская Сибирь»

Под Красноярском планируется построить глэмпинг-парк с модульным экоотелем. Глэмпинг в последнее время все прочнее входит в моду в России: это отдых на природе со всеми атрибутами вроде жарки шашлыков, однако при этом – со всеми удобствами и отельным обслуживанием.

В районе Красноярска зону для глэмпинга хотят организовать на территории Усть-Манского участкового лесничества. На строительство выделят 100 миллионов рублей, а закончить работы планируется уже в 2024 году.

Проектом будет заниматься «Центр рекреационных услуг» при сопровождении Корпорации развития Енисейской Сибири. Идею уже одобрил мэр Дивногорска, а инициатор проекта Вячеслав Вагнер заявил, что глэмпинг-парк привлечет в район Усть-Маны туристов.