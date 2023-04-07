В Туве женщина зарезала годовалую племянницу и пыталась свести счеты с жизнью

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве задержали женщину, которую заподозрили в убийстве малолетней племянницы. По данным правоохранителей, трагедия произошла сегодня, в частном доме по улице Клубничной, в поселке Каа-Хем. Пьяная женщина с ножом набросилась на свою родственницу и годовалую племянницу.

Она нанесла несколько ударов ножом родственнице и ребенку. Женщина осталась жива, а вот малышка скончалась на месте. После этого нападавшая изрезала себя – тувинку вместе с пострадавшей от ее же рук родственницей доставили в больницу.

Сейчас в деле разбирается СК, заведено уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью. Следователи уточняют, что погибшей девочке в июне исполнилось бы два года.