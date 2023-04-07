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НовостиОбщество7 апреля 2023 12:38

На красноярской Предмостной площади начался снос «Планеты Красноярск»

Демонтаж полностью закончат к середине апреля
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Руслан Рыбаков

Фото: Руслан Рыбаков

На Предмостной площади начался снос бывшего здания клуба «Планета Красноярск». О его демонтаже власти говорили уже давно – по плану, на месте постройки должны появиться хореографический колледж и «Поздеев-Центр».

Пока демонтаж закончен примерно наполовину: рабочие снесли внешнюю облицовку, но каркас здания еще на месте. Его полностью уберут к середине месяца.

Отметим, что здание на Предмостной площади было построено еще при СССР. Изначально в нем находился концертный зал, но в 90-е там открылся клуб. Последние 10 лет здание стоит заброшенным.