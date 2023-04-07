В Красноярском крае Высокогорский мост готов на 90%. Фото: сайт правительства края

Самый северный мост через реку Енисей – Высокогорский – уже готов на 90%. Работа идет днем и ночью, сдача объекта запланирована на декабрь 2023 года, но строители опережают график. Добавим, что переправа возводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ее стоимость составляет более 7 миллиарда рублей.

Что сейчас происходит на объекте. Как сообщает руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлёв, специалисты опустили пролет моста в русле реки на проектные отметки и опорные части сооружения. Конструкция весит более 8 тысяч тонн, понадобилась целая система гидравлических домкратов, установленных на расстоянии примерно в метр друг от друга. Теперь все пролеты полностью закреплены к опорам.

До начала августа мостовикам нужно провести антикоррозионую обработку – покрасить элементы моста, уложить асфальтобетон, обустроить наружное освещение и водоотвод, установить дорожно-знаковую информацию.