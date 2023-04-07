В Канске полиция отыскала подростков, устроивших танцы на памятнике революционеру. Стоп-кадр видео

В Канске полиция установила подростков, которые устроили танцы на памятнике революционеру Коростелеву в центре города. Инцидент произошел несколько дней назад. Молодые люди взобрались на постамент и пока одни совершали там танцевальные телодвижения и прыгали по цепям, другие снизу подбадривали их. Очевидец со стороны снял это безобразие на телефон, а затем видео появилось в паблике «ЧП Канск». В ходе мониторинга сотрудники полиции это видео обнаружили и тут же организовали проверку.

«Танцорами» оказали учащиеся одной из школ города на левобережье, мальчишкам 11, 12 и 13 лет. У них хватило ума уйти с памятника, ничего не испортив и не разбив. Поэтому их действия нельзя отнести к составу административных правонарушений или уголовного преступления. Поэтому инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с ними и их родителями.

- Собранные инспекторами ПДН материалы проверки будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер по дальнейшему профилактическому воздействию на подростков и их законных представителей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.