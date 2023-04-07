В Красноярском крае мужчину подозревают в убийстве по неосторожности. Фото: СК

Житель Балахты обвиняется в убийстве собутыльника. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, преступление произошло 28 марта этого года. Предварительно известно, что 32-летний мужчина вечером того дня пришел в гости в дом к 27-летнему приятелю.

Там они крепко выпили. И по какой-то причине между ними случилась ссора. Гость начал оскорблять хозяина. Тот не вытерпел, разозлился и накинулся на обидчика с кулаками. Вдобавок ударил его деревянной шваброй по голове. Затем хозяин отправился спать. Потерпевший направился к себе домой, успел зайти во двор, а там упал, потерял создание и скончался от полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Уголовное дело заведено по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).