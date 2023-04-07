Молодых красноярцев приглашают на бесплатные фитнес-тренировки

Фото: администрация Красноярска

Красноярцев в возрасте от 14 до 35 лет ждут на бесплатных тренировках. Их проводит центр продвижения молодежных проектов «Вектор», сообщает администрация города.

Заниматься можно йогой, растяжкой, стэп-аэробикой, а также фитнесом, который направлен на прокачку мышц тела. Расписание занятий обновляется каждую неделю.

Прийти на тренировку можно человеку с любым уровнем подготовки.

Помимо занятий спортом, красноярцы могут посетить встречу с экспертами по правильному питанию и специалистами по разным видам спорта.

Записаться на тренировки можно по телефону 260-46-96.