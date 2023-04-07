На Богучанском водохранилище продолжается подготовка к паводку 2023 года

Гидростанция ночью. Фото: Богучанская ГЭС

Енисейское бассейновое водное управление установило режим работы для гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада на апрель. Для Богучанской ГЭС с 1 апреля по 5 мая установлен режим с расходами воды через гидроагрегаты в диапазоне 2800-3300 кубометров в секунду, в марте действовал режим 3100-3500 кубометров в секунду. По данным Енисейского БВУ фактический расход составил 3345 кубометров в секунду, гидроузел работал в соответствии с установленным режимом.

По состоянию на 3 апреля уровень Богучанского водохранилища находился на отметке 207,19 м, в течение марта уровень понизился на 0,19 м, уровень Ангары в нижнем бьефе 138,53 м. Толщина льда на водохранилище 0,43 м, на поверхности льда вода и наледь до 0,2 м. Боковая приточность в водохранилище составляет около 20 кубометров в секунду, что соответствует зимнему периоду.

Машинный зал станции Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации Среднесибирского управления гидрометеослужбы, в марте на всей территории края температура воздуха была выше климатической нормы на 1-5 градусов. Запасы воды в снежном покрове в Приангарье составляют 100-140%.

По данным Иркутского УГМС запасы воды в районе основных левобережных притоков Ангары на 10-30% меньше нормы, в то же время из-за теплой погоды в марте река Ангара уже вскрылась ото льда на всем протяжении вплоть до Братского водохранилища. Уровень озера Байкал на 28 марта составлял 456,23 м в Тихоокеанской системе, что на 0,25 м ниже, чем годом ранее на ту же дату. По предварительному прогнозу температура воздуха в апреле будет на 1 градус выше нормы, осадки – около среднего многолетнего количества, приток воды в Байкал во втором квартале прогнозируется в объеме 87% нормы.

Коллектив Богучанской ГЭС продолжает подготовку к паводку 2023 года, основная задача мероприятий – обеспечение готовности гидротехнических сооружений к приему больших объемов воды и устойчивое функционирование оборудования, предотвращение возможных негативных последствий паводка. Подразделения станции проводят обследование бетонной и каменно-набросной плотин, дополнительные тренировки и внеплановые инструктажи по обеспечению безопасного, надежного и эффективного прохождения паводка.