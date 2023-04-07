В Красноярском крае в беседа с инспекторами ГИБДД довела до слез 15-летнего водителя

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю
В Красноярском крае на трасе Курагино-Черемшанка инспекторы ДПС обратили внимание на «Ладу Калину». Когда они остановили машину, оказалось, что за рулем находится 15- летний школьник, сообщает ГУ МВД России по региону.
Парень рассказал, что друзья позвали его в гости в соседний район. Добираться решил на отцовской машине, однако до места так и не доехал. Во время душевной беседы с инспекторами парень не выдержал и расплакался.
- Зачем сел? – спрашивает инспектор.
- Не знаю, зачем! Покататься захотел. Позвали знакомые с Бугуртака, поехал в Буругтак. По пути понял, что сигареты закончились, решил вернуться, и вот. Отец спал, а ключи всегда в зажигании в замке… - сквозь всхлипывания отвечает подросток.
- А мама как?
- А мамы не было, она в гостях была.
- Она пришла домой, машины нет, она тебя не потеряла?
- Она звонит, а я трубку не брал!
- Да е-мае, ты зачем такой хулиган-то растешь?
Парня вернули домой и разбудили отца семейства. Тот признал, что был не против таких поездок. На него составили административный протокол и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Теперь отца и сына ждет комиссия по делам несовершеннолетних.