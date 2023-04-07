На капитальный ремонт улицы 60 лет Октября в Красноярске дополнительно выделят 300 миллионов рублей

Фото? телеграм-канал "ЗАЙЦЕВ"

В Красноярске в 2023 году планируется провести капитальный ремонт улицы 60 лет Октября. Из краевого бюджета на это было выделят дополнительно более 300 миллионов рублей, рассказал в социальных сетях депутат Илья Зайцев.

В общем на ремонт дорог в краевой столице по распоряжению губернатора Александра Усса будет выделено более 1,3 миллиардов рублей. Часть этой суммы пойдет на полноценный ремонт одной важнейших улиц Свердловского района.

Корректировка краевого бюджета внесена в Законодательное собрание края. Сессия, на которой ее рассмотрят, пройдет 20 апреля.