Спасатели пятый день разыскивают 82-летнего мужчину, пропавшего на Красноярском водохранилище. Фото: Служба спасения

Спасатели Новоселовской спасательной станции пятый день разыскивают пожилого мужчину, который пропал в районе Красноярского водохранилища. По факту известно вот что: местный житель – 1940 года рождения. 2 апреля он ушел из дома в Новоселово. Установлено, что направился к Кокоревскому заливу. Однако с тех пор его никто не видел, пока не найдено никаких следов, которые бы указывали направление поисков. Поэтому приходится проверять всю территорию.

- В ходе поисков обследовано 500 квадратных метров лесного массива и 15 километров береговой линии. Мужчина не найден, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в Службе спасения Красноярского края.

Добавим, что заявку на поиски мужчины сделал отдел полиции «Балахтинский». Там завели розыскное дело.