Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 апреля 2023 6:33

В Норильске водитель пассажирского автобуса врезался в грузовик

Пострадал один из водителей
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео ГИБДД по региону

Фото: скриншот видео ГИБДД по региону

В Норильске водитель пассажирского ПАЗа столкнулся с грузовым МАЗом. К счастью, заказной автобус был пуст, сообщает ГИБДД Красноярского края.

По предварительной информации, водитель ПАЗа выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с полуприцепом. В результате аварии помощь медиков потребовалась мужчине 1963 года рождения, который управлял автобусом.

Водитель грузовика за медицинской помощью не обращался.

Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит полиции.