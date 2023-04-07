В Норильске водитель пассажирского автобуса врезался в грузовик

Фото: скриншот видео ГИБДД по региону

В Норильске водитель пассажирского ПАЗа столкнулся с грузовым МАЗом. К счастью, заказной автобус был пуст, сообщает ГИБДД Красноярского края.

По предварительной информации, водитель ПАЗа выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с полуприцепом. В результате аварии помощь медиков потребовалась мужчине 1963 года рождения, который управлял автобусом.

Водитель грузовика за медицинской помощью не обращался.

Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит полиции.