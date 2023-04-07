Юные хоккеисты из клуба «Энергия» Кежемского района победили в краевом турнире

Заслуженная победа и награды. Фото: клуб «Энергия»

В поселке Подгорный Красноярского края на льду ледового дворца «Факел» с 31 марта по 2 апреля проходил ежегодный краевой турнир по мини-хоккею с мячом «Юный олимпиец 2023» среди юношей 2008-2010 годов рождения. Соревнования организовали «Центр спортивной подготовки» министерства спорта Красноярского края и Федерация хоккея с мячом Красноярского края. В турнире участвовали команды из шести районов края - Канского, Кежемского, Большеулуйского, Тюхтетского, Богучанского и Курагинского районов. Команды сыграли в однокруговом турнире, по результатам которого определились победитель и призеры соревнований.

Хоккеисты из Кодинска победили во всех пяти матчах и забили 46 мячей, пропустив всего 3, а Кирилл Корольков стал лучшим бомбардиром турнира с результатом 27 мячей. Второе место у хоккеистов Канского района, третье - у игроков Богучанского района.

Победивший клуб «Энергия» был создан в 2011 году. На протяжении многих лет его поддерживают ПАО «РусГидро» и АО «Богучанская ГЭС». Благодаря энергетикам, в Кодинске был полностью переоборудован и отремонтирован городской хоккейный комплекс: на крытом корте есть все необходимое для проведения соревнований и массовых мероприятий: акустическая система, установлены камеры наблюдения, светильники в специальном исполнении для тяжелых условий среды. Новая система освещения в сочетании с установкой крыши и стен по краевой программе развития спорта позволила создать более комфортные условия как для тренировок клуба «Энергия», так и для массовых катаний горожан. Также клуб смог открыть новое направление подготовки – хоккей с шайбой, а юные спортсмены новую форму и необходимый инвентарь. И это дает им возможность одерживать победы: в 2013 году команда клуба заняла второе место на «Олимпийской зиме Красноярья», спустя еще два года завоевала бронзовые медали. А в 2019 году команда стала победителем зонального этапа XII зимних спортивных игр «Сельская зима Красноярья».