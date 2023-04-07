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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:15

Сбитой на пешеходном переходе жительнице Красноярска выплатили больше 100 тысяч рублей

Чтобы добиться выплаты, женщина обратилась в суд
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: пресс-служба ГУФССП России по региону

Фото: пресс-служба ГУФССП России по региону

В Красноярске приставы помогли получить компенсацию морального вреда женщине, которую сбила на переходном переходе 27-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Чтобы получить деньги, красноярка обратилась в суд. Там было принято решение обязать виновницу ДТП выплатить 104 тысячи рублей пострадавшей, которая получила перелом ключицы и ноги.

С получением выплаты помогли приставы. Сотрудники взыскали деньги с банковского счета водителя. Еще 7 тысяч рублей девушке пришлось оплатить за несвоевременное погашение задолженности.