Жителям Красноярска предлагают проверить здоровье на острове Татышев Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярска предлагают проверить состояние своего здоровья. Волонтеры-медики проводят специальную акцию, приуроченную в Всемирному дню здоровья. Акция называется «Будь здоров! FEST!», она проводится сегодня, 7 апреля, с 10 до 17 часов.

В пресс-службе «Татышев-парка» рассказали Sibnovosti:

- Горожане могут бесплатно проконсультироваться с врачом-терапевтом и проверить здоровье прямо на месте – сделать флюорографию, измерить насыщение крови кислородом, сдать экспресс-анализ глюкозы или тестирование на ВИЧ.

Отметим, что в целом этот день можно провести на острове с пользой и отдохнуть. Здесь проходят различные игры, спортивные мастер-классы с фитнес-инструктором, а можно принять участие в веселых стартах, которые придумали студенты-медики.