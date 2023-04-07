В Красноярском крае ночью сгорел четырехквартирный дом. Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае минувшей ночью сгорел большой четырехквартирный дом. Это произошло в поселке Нижняя Пойма Нижнеингашского района. Как сообщили в службе спасения края, на ликвидацию огненной стихии были направлены силы пожарной части №291 краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края».Также прибыли и сотрудники пожарной охраны МЧС России.

К моменту приезда пожарных огонь полностью охватил кровлю бревенчатого дома и одну из квартир. Он быстро распространялся по деревянным конструкциям. Была реальная угроза, что пламя перекинется на рядом стоящие строения. Но этого не случилось – сообща отстояли соседние дома.

Пожар был ликвидирован на площади 180 квадратных метров. К счастью, все пятеро жильцов успели благополучно покинуть свои квартиры.