В Эвенкии работников сократили, а зарплату на 2 миллиона рублей не выплатили. Фото: прокуратура края

В Эвенкии в конце 2022 года было ликвидировано муниципальное предприятие «Эвенкийская база снабжения». О причинах ликвидации говорить не будем, речь сейчас идет о другом: там работали люди – 9 человек. И уволили их, не заплатив долги по заработной плате и полагающиеся в данном случае компенсационные выплаты. Итого сумма составила более 2 миллионов рублей.

Прокуратура провела проверку по данному факту. Информация подтвердилась. И тогда в орган местного самоуправления было внесено представление. А в интересах работников направлены в суд исковые заявления. Пришлось властям проводить совещание с участием различных ведомств, разрабатывать «дорожную карту», чтобы найти деньги в бюджете и выплатить долги.

Вот так, благодаря вмешательству прокуратуры местные власти нашли возможность рассчитаться с работниками, как того требует трудовое законодательство.