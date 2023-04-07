В Красноярске два грабителя вырвали сумку из рук 72-летней женщины. Фото: МВД

В Красноярске два грабителя вырвали сумку из рук 72-летней женщины. Женщина побежала за ними, пыталась догнать, однако обнаружила сумку пустой – грабители выпотрошили ее и выбросили. Женщина со слезами на глазах рассказала полицейским, что там были все ее сбережения – 370 тысяч рублей.

Убежать от сотрудников полиции любителям чужих денег не удалось. Их задержали дома, в Березовском районе. Оказалось, что им 27 и 35 лет. Приятели ранее были судимы. Признались: приметили свою жертву в очереди в супермаркете. Когда она расплачивалась за покупки – заглянули краем глаза в кошелек, а там крупные купюры. Проследили за пенсионеркой, улучили момент и напали. Кстати, они успели потратить часть денег на развлечения и алкоголь. Полиция изъяла у них 246 тысяч рублей и вернула их владелице.

Все это произошло несколько месяцев назад. В настоящее время расследование уголовного дела закончено и передается в суд на рассмотрение. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.