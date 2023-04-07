В Красноярске 83-летняя женщина попала под поезд по вине своей собаки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 83-женщина едва не погибла по вине собственной собаки – чуть не попала под движущийся поезд. К счастью, повезло – жива. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе Красноярской железной дороги.

ЧП случилось накануне 6 апреля, в 19:57 часов в районе пассажирской платформы «Первомайская» в Свердловском районе Красноярска. Пожилая женщина вышла на пути в тот момент, когда по ним двигался пассажирский состав Иркутск – Кисловодск. Собаку она держала на поводке.

Машинист сразу применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Женщина была травмирована. Помощь пострадавшей оказали машинист и помощник машиниста пассажирского состава. Они посадили женщину в поезд и доставили её на станцию Красноярск, где передали скорой помощи, которая приехала прямо на перрон вокзала.

- Железнодорожники убедительно просят граждан быть осторожными - не приближаться к идущим поездам, не подходить к краю платформы, не выгуливать собак рядом с железной дорогой и всегда переходить пути только в установленных безопасных местах, - добавили в пресс-службе ведомства.