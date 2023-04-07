В Хакасии вынесли приговор по делу о публичной реабилитации нацизма

В Хакасии вынесли приговор уголовнику за публичную реабилитацию нацизма Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии суд вынес приговор по уголовному делу о публичной реабилитации нацизма. Осужденный – 32-летний житель Абакана. Он отбывает наказание в колонии строгого режима. Ему еще сидеть и сидеть, а год назад, в апреле, он завел среди сокамерников разговоры о событиях Второй мировой войны, в том числе Великой Отечественной войны. Однако разговоры его сводились к искажению реально установленных фактов. Одним словом, делал вид, что он умнее, чем есть на самом деле.

- В ходе разговора публично оправдывал и признавал допустимым действия нацистов Германии по массовому уничтожению людей в концентрационных лагерях в газовых камерах. Отрицал преступления против этнических немцев и населения Германии в 1933-1945 годах. Оправдывал факты уничтожения славян, поляков и евреев и в целом гуманизировал действия фашистов, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,9 лет лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору виновному сидеть ему придется еще 13 лет.