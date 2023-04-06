В Туве с 5 апреля объявили пожароопасный сезон

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Власти Тувы со среды объявили начало пожароопасного сезона. В этом году, по данным региональных властей, к тушению пожаров привлекут более 600 специалистов.

– Соответствующее постановление приняли в республиканском правительстве. В этом году к тушению лесных пожаров на территории республики будет привлечено 629 человек и 216 единиц техники, готовность которой в автономных лесохозяйственных учреждениях оценивается в 100%, – говорится в сообщении.

Отметим, что за прошлый сезон в Туве было зафиксировано почти 200 лесных пожаров.