В Туве с 5 апреля объявили пожароопасный сезон

Фото: Олег АДАМОВИЧ
Власти Тувы со среды объявили начало пожароопасного сезона. В этом году, по данным региональных властей, к тушению пожаров привлекут более 600 специалистов.
– Соответствующее постановление приняли в республиканском правительстве. В этом году к тушению лесных пожаров на территории республики будет привлечено 629 человек и 216 единиц техники, готовность которой в автономных лесохозяйственных учреждениях оценивается в 100%, – говорится в сообщении.
Отметим, что за прошлый сезон в Туве было зафиксировано почти 200 лесных пожаров.