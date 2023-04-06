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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 15:42

В Красноярске пройдет суд над ловеласом, который угонял машины своих подруг

Он продал иномарки за бесценок и теперь рискует сесть за крупное мошенничество
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закончилось расследование дела 34-летнего местного жителя, который угонял автомобили подруг. Жертвами стали две женщины: их машины он продал за бесценок. В полиции быстро нашли афериста и завели на него дело о мошенничестве в крупном размере.

Своим несостоявшимся пассиям красноярец предлагал бесплатно помочь с обслуживанием авто: отогнать машины в автосервис к знакомым, где им «бесплатно» помыли бы машину, сделали химчистку и сменили стекло. Однако в обоих случаях, на следующий день, телефон мужчины становился недоступен.

Красноярец угнал автомобили Toyota Allion и Toyota Ist. Их он продал за 140 и 70 тысяч соответственно. «Ист» полиции удалось найти и вернуть владелице. Сам мошенник сейчас дожидается суда под стражей.