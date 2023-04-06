В Красноярске пьяный водитель застрял на газоне, убегая от экипажа ДПС

Фото: ГИБДД

В Красноярске пьяный водитель устроил ДТП, убегая от полицейской погони. Полиция заинтересовалась красноярцем после звонка на «Синюю линию» ГИБДД: неравнодушный гражданин сообщил о водителе на Судостроительной, который явно сел за руль пьяным. На место тут же выслали полицейский экипаж.

Завидев машину с мигалками, автолюбитель решил не сдаваться, поддал газу и попытался скрыться. Однако далеко мужчина не уехал: он не справился с управлением и вылетел на газон.

Лихач попытался убежать от полицейских пешком, но его догнали: с задержанием помог прохожий, ставший свидетелем погони. Как выяснилось, 25-летний водитель ранее уже был лишен прав за пьяную езду, но несмотря на это, снова сел за руль под градусом. Теперь ему грозит уголовная ответственность и реальный тюремный срок.