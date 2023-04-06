Девушка из Казахстана приехала в Красноярск, чтобы получить гражданство и работать экологом

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

В МВД рассказали об участнице государственной программы переселения соотечественников Дарье Зобиной. Она приехала в Красноярск из Казахстана: девушка планирует учиться в СФУ и в будущем работать в городе по специальности.

– Сейчас она уже учится в магистратуре по программе «Чрезвычайные ситуации в техносфере». Девушка утверждает, что в нашем городе ей будет гораздо проще найти работу по специальности и свое будущее связывает с Россией, – пояснили в МВД.

Поначалу Дарья рассчитывала получить только ВНЖ, однако в краевой полиции ей рассказали о программе переселения соотечественников. Благодаря ей этап с получением вида на жительство она может пропустить, и сразу перейти к получению гражданства.