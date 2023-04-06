Красноярцев предупредили о сильном ветре 7 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидается сильный порывистый ветер 7 апреля 2023 года. В Среднесибирском УГМС рассказали, какой будет погода в Красноярске на 7 апреля 2023 года

Синоптики прогнозируют западный ветер с порывами 13-18 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег с дождем. Дневная температура составит около +10-12 градусов. Ночью похолодает до -2-4 градусов.

Мэрии Красноярска горожанам советуют держаться подальше от больших деревьев, рекламных конструкций, а также не открывать лишний раз окна и двери. Автомобилистов же предупреждают о гололедице.