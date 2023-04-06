Жительница Дивногорска обвинила любовника в изнасиловании, чтобы скрыть измену от мужа

Фото: СК

Любовный треугольник в Дивногорске привел к уголовному делу. 40-летняя жительница Дивногорска обвинила своего любовника в изнасиловании, чтобы скрыть измену от мужа. Как сообщили в СК, женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Все произошло 18 марта. Женщина, проведя ночь с любовником, вернулась домой только утром, где её с вопросами ожидал муж. Жительница Дивногорска, предчувствуя большой скандал, сделала «ход конем» - расплакалась и рассказала жалостливую историю о том, как её изнасиловали, не забыв, при этом, обвинить в преступлении своего любовника.

Супруг, конечно же, решил наказать обидчика по всей строгости закона, и уговорил любимую написать заявление на «насильника».

Расследуя это дело, сотрудники СК нашли множество не состыковок, которые указывали на ложь женщины. В конечном итоге жительница Дивногорска призналась, что оговорила 39-летнего мужчину, с которым у нее был роман. Теперь уголовное дело завели уже на нее по статье «заведомо ложный донос о совершении особо тяжкого преступления».

Расследование завершено, материалы переданы в суд.