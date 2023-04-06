«Семейная ипотека» стала самой востребованной у красноярцев Фото: Мария ЛЕНЦ

По оценке ВТБ, за три месяца объем ипотечных сделок в России составил около 1,2 трлн рублей, в то время как в январе-марте прошлого года - 1,3 трлн рублей.

Как показывает аналитика, в Красноярском крае и Республике Хакасия по итогам первого квартала 2023 года банком было оформлено более тысячи кредитов на 3,8 млрд рублей. Самым активным месяцем был март, в котором сумма ипотечного кредитования составила практически 2 млрд рублей. Это на 70% больше, чем в феврале. Средняя сумма одного жилищного кредита составила 3,8 млн рублей.

Согласно данным, треть региональных ипотечных сделок в январе-марте проведено в рамках программ с господдержкой. Среди них впервые лидирует «семейная ипотека» с общей суммой кредитования в 797 млн рублей. На втором месте - «Ипотека с господдержкой-2020», где кредитов выдано на 670 млн рублей.

«Каждую третью сделку в январе-марте банк реализовал в рамках программ с господдержкой. Среди них клиенты чаще выбирали «Семейную ипотеку»: впервые количество сделок по ней больше, чем в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020». Мы связываем это с модернизацией условий программы, по которой получить льготный жилищный кредит теперь могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения», - отметила Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва.