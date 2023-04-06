Железногорский курсант МЧС рассказал, как убивал 16-летнюю девушку

Фото: СК

Железногорский курсант МЧС Евгений А. рассказал, как убивал 16-летнюю девушку в августе 2022 года. В пресс-службе СК пояснили, что 20-летний парень признал свою вину и показал, как совершил преступление на месте. Курсанту грозит пожизненный срок.

По версии следователей, в ночь на 31 июля Евгений А. выпил алкоголя и решил прогуляться. В тот день праздновался День города, и молодой человек был одним из тех, кто на нем присутствовал. Проходя мимо озера в парке культуры и отдыха, он заметил девушку.

Молодые люди не были знакомы. Евгений подошел к школьнице, ударил ее кулаком, а затем и камнем. Когда та потеряла сознание, он затащил ее на участок с кустарниками, после чего изнасиловал и надругался.

В итоге он для сокрытия своего преступления убил девушку, а тело прикрыл ветками, землей и ее одеждой. Труп был найден лишь спустя пару дней. Добавим, что бывшая девушка Евгения рассказывала «КП-Красноярск», что молодой человек имел фетиши, связанные с доминированием и демонстрацией силы.

На поиск подозреваемого ушло 8 месяцев. Вскоре студенту предъявят обвинение в убийстве, изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Парень свою вину признал, ему грозит пожизненный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Проведено 2 тысячи экспертиз, проверено 10 тысяч мужчин»: под Красноярском спустя восемь месяцев нашли подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

5 апреля в Железногорске задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, которое произошло в августе 2022 года. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю. (подробнее)

Полиция предлагает 1 миллион рублей за помощь в розыске убийцы 16-летней девушки из Железногорска

МВД по Красноярскому краю предлагает вознаграждение в 1 миллион рублей за помощь в поиске убийцы 16-летней железногорки. Об этом сообщает краевой главк. (подробнее)

Поссорилась с подругами и сбежала: что произошло накануне убийства 16-летней школьницы из Железногорска

Страшное убийство юной 16-летней девушки произошло в закрытом промышленном городе Красноярского края – Железногорске. Прогулка с подругами после городского праздника обернулась трагедией. (подробнее)

В Железногорске обнаружили тело пропавшей 16-летней девочки

В ЗАТО Железногорск обнаружено тело пропавшей 31 июля 16-летней Яны Л. (имя изменено). В СК по Красноярскому краю сообщают, что заведено уголовное дело по статье «убийство». (подробнее)