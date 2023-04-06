Промышленные предприятия Красноярского края стали чаще устанавливать интеллектуальные системы видеонаблюдения Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты считают, что основной причиной роста спроса на умное видеонаблюдение стало повышение требований к безопасности производственных помещений, персонала и технологических процессов. Как показывает аналитика, промышленники все чаще используют интеллектуальные сервисы видеонаблюдения для мониторинга производственных площадок и соблюдение техники безопасности, логистические компании контролируют перемещение и хранение грузов, торговые сети анализируют количество покупателей, а застройщики и охранные предприятия обеспечивают безопасность на объектах.

По данным МТС, чаще всего с запросом на внедрение сервисов видеоаналитики и видеонаблюдения обращаются крупные промышленные предприятия региона. Их доля составляет 60%, 25% от числа обращений приходится на долю ритейла, 8% - на долю охранных предприятий, остальные 7% - на предприятия энергетики и сферу грузоперевозок.

«Все чаще компании обращаются к нам с запросом на установку систем видеонаблюдения с учетом сложных климатических условий Крайнего Севера или экстремальных температур в производственных помещениях. Мы прорабатываем и возможность установки камер на открытых пространствах, где бывает шквалистый ветер и температура опускается до минус 60 градусов, например, на крышах зданий, и в плавильных цехах, в которых оборудование нужно защищать специальными кожухами, выдерживающими до плюс 100 градусов. Наша экспертиза позволяет решать сложные технические задачи, потому будем способствовать цифровизации промышленных площадок, даже тех, что находятся в отдаленных и северных районах», - прокомментировал рост запросов на интеллектуальные системы видеонаблюдения директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.