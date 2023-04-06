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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:57

В Красноярском крае до октября будут проверят грузовые машины

Министерство экологии и ГИБДД совместно выявляют нарушения при транспортировке отходов
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае начались массовые проверки грузовых машин. Как рассказали в минэкологии региона, их специалисты совместно с ГИБДД выявляют нарушения при транспортировке отходов.

Первые проверки прошли в Кировском районе Красноярска. Водителей проверяли на наличие путевых листов, паспорта отходов, протокола биотестирования по определению класса опасности отходов, а также документов с указанием объемов перевозимого груза, места сбора и пункта размещения отходов.

Отметим, что за нарушения природоохранного законодательства грозит штраф до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении автомобиль будет изъят в пользу государства.