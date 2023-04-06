В Красноярском крае до октября будут проверят грузовые машины

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В Красноярском крае начались массовые проверки грузовых машин. Как рассказали в минэкологии региона, их специалисты совместно с ГИБДД выявляют нарушения при транспортировке отходов.

Первые проверки прошли в Кировском районе Красноярска. Водителей проверяли на наличие путевых листов, паспорта отходов, протокола биотестирования по определению класса опасности отходов, а также документов с указанием объемов перевозимого груза, места сбора и пункта размещения отходов.

Отметим, что за нарушения природоохранного законодательства грозит штраф до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении автомобиль будет изъят в пользу государства.