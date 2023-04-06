В Красноярске будут судить застройщиков, которые обманули 1,6 тысяч дольщиков более чем на 3 миллиарда рублей

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В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которые было заведено на трех руководителей строительных организаций. Дело направлено в суд, сообщает ведомство.

История с обманутыми дольщиками тянется с 2014 года. Тогда организатор преступления предложил двоим своим знакомым создать группу компаний для строительства восьми многоквартирных домов. Деньги они рассчитывали привлечь от инвесторов.

Сначала план начал воплощаться, как и задумано. От деловых инвесторов было получено более 3 миллиардов рублей, которых вполне бы хватило для завершения строительства. Однако, как оказалось, у организатора этой стройки уже была судимость за махинации на долевом рынке.

Так деньги дольщиков начали уходить не по назначению. Через три года стройка сначала забуксовала, затем остановилась, после чего застройщик обанкротился.

В результате этих действий ущерб был причинен более чем 1,6 тысячам гражданам.

На все имущество обвиняемых наложили арест.

Дома достраивают за счет бюджетных средств. Завершить стройку должны к концу 2023 года.