Парк «Троя» в Красноярске оштрафовали за неправильную обрезку деревьев

Фото: скриншот видео администрация Красноярска

Красноярский парк «Троя» получил штраф за неправильную обрезку деревьев. Судя по оценке специалистов, тополя могут погибнуть уже через несколько лет, сообщает администрация города.

Обрезку проводили частные специалисты. Так как подобная деятельность не требует лицензии, выполнить ее может любой человек с пилой и вышкой – именно поэтому чаще всего возникают проблемы. В конкретном случае деревьям вообще не требовалась кардинальная обрезка – достаточно было санитарной.

Арендаторы сейчас оспаривают решение о штрафе в суде.