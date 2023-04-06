В Красноярском крае из-за выброшенной золы сгорел дом и трава на площади 3 гектара

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Минусинском районе из-за выброшенной на улицу золы разгорелся пожар. В огне пострадал жилой дом, надворные постройки и трава на площади 3 гектара в СТ Топольки-1, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Предварительно, виновником стал местный житель 1960 года рождения. Около 6 часов вечера он выгреб золу из печки и через пару часов высыпал ее на пустырь за оградой. Как он рассказал, туда он ссыпал золу зимой.

В этот раз все обернулось трагедией. Из-за сильного ветра угольки разгорелись и с травы перекинулись на частный дом.

Мужчину задержали и доставили в полицию. На него будет заведено уголовное дело.