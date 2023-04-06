В Железногорске 15-летний подросток согласился помочь мошенникам за 10 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске полиция задержала 15-летнего подростка, который решил подработать курьером у мошенников. Школьника задержали, когда он собирался перевести деньги своим «работодателям», сообщает ГУ МВД России по региону.

Мальчик нашел на странице в социальных сетях предложение «легкой работы с зарплатой от 50 тысяч». Восьмиклассник решил получить легкие деньги и написал, что готов к сотрудничеству. Неизвестный объяснил, что будет входить в его обязанности: забирать деньги и переводить их в правоохранительные органы.

Вскоре школьник получил первое «задание» - ему надо было забрать 200 тысяч рублей, представиться чужим именем и действовать дальше по инструкции. Деньги ему отдала 90-летняя женщина, с которой мошенники разыграли схему «Ваш родственник попал в беду». За труды мальчику обещали заплатить 10 тысяч.

К счастью, подросток не успел отправить деньги «работодателям». Их изъяли и вернули обманутой.

С «курьером» решается вопрос о его постановке на учет в ОДН, с его родителями проводят профилактическую беседу.