В Красноярске группа автоподставщиков за несколько лет устроила около сотни ДТП

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция расследует дело группы автоподставщиков. Первых двух участников задержали в конце 2022 года. Затем фигурантов стало семь, на сегодняшний день их количество выросло еще, сообщает ГУ МВД России по региону.

Мошенники провоцировали аварии на улицах краевой столицы несколько лет. Чаще всего выбирали круговые развязки. Общее количество ДТП, которое произошло по их вине, порядка сотни.

- Второй участник аварии понимал, что виноват, и не оспаривал решение. Подставщики обращались в страховую и получали компенсацию до 400 тысяч рублей, - рассказал Иван Франц, заместитель начальника СГУ ГУ МВД России по региону.

После этого машину ремонтировали и вновь отправляли на дороги. В «работе» постоянно находилось около 30 автомобилей.