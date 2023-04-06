Президент России подписал приказ о награждении четырех спасателей из Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

Владимир Путин подписал приказ о награждении четырех сотрудников подразделений краевого учреждения «Спасатель». Трое мужчин получат медали «За спасение погибавших», еще одному вручат медаль «За отвагу на пожаре», сообщает правительство региона.

Спасатель минусинского подразделения Семен Евлахов летом 2022 года три часа находился рядом с 15-летней девочкой в камере дамбы, куда ее затянуло после падения с откоса. Он успокаивал подростка и не давал течению унести школьницу. Также он оперативно передал информацию о состоянии входа, что позволило своевременно привлечь дополнительное оборудование для его расчистки.

Фото: правительство Красноярского края

Василий Соболевский и Сергей Кондратенко из зеленогорского отделения получат награды за мужество, которое проявили во время тушения пожаров в Уяре в мае 2022 года. Они спасли пятерых и эвакуировали 47 человек. Рискуя своими жизнями, она выломали двери и спасли застрявших в огненной ловушке жильцов одного из домов. Сергей после этого спас из горящего дома котят.

В тот же день на пожаре отличился и Вячеслав Романенко из шарыповского поисково-спасательного отряда. Он помогал с эвакуацией имущества людей и участвовал в тушении пала сухой травы.