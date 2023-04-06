Красноярцам планируют вернуть автобусный маршрут № 32

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В Красноярске собираются восстановить работу автобусного маршрута № 32. Конкурс по поиску перевозчика размещен на сайте госзакупок, сообщает администрация города.

По условиям контракта, на маршруте должно быть 12 автобусов вместимостью не менее 80 пассажиров с 22 сидячими местами. В транспорте должна быть установлена система видеонаблюдения, и как минимум три машины должны подходить для проезда маломобильных пассажиров.

Пока что никто из красноярских перевозчиков не выразил желания занять маршрут, который освободился еще в ноябре 2021 года. Тогда у компании, которая его обслуживала, не хватило водителей.

Сегодня маршрут № 32 частично дублируют троллейбус №5 и 81 автобус.