Красноярские детские сады приглашают принять участие в конкурсе «Волшебная сирень»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Детские сады Красноярска могут стать участниками масштабной экологической акции «Сиреневый день». Это совместный проект Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и медиагруппы «Комсомольская правда» — Красноярск.

Как всегда экологический праздник стартует с конкурса рисунков «Волшебная сирень» в апреле, а финиширует «Сиреневый день» в мае.

В 2023 году в Красноярске высадят сотни кустов сирени, из них 25 – в детских садах, которые станут победителями нашего творческого конкурса.

К участию в нем приглашаются детские сады Красноярска (как государственные, так и частные), детские образовательные центры и их воспитанники.

Главная тема конкурса - «Сиреневый день». А это означает, что дети могут рисовать сирень, сирень и еще раз сирень. Разных цветов, форм, названий. В своем творчестве ребята могут использовать: краски, карандаши, мелки – все, что рисует и украшает.

Каждый участник может предоставить на конкурс любое количество работ. Одно условие: от одного воспитанника учреждения - одна работа. Но коллективные заявки не принимаются!

Рисунки необходимо загрузить самостоятельно на страницу конкурса.

Победителями творческого конкурса «Волшебная сирень-2023» станут 5 разных детских садов/образовательных центров, чьи пять рисунков наберут наибольшее количество голосов. То есть пятерка победителей — это пять участников конкурса из разных детских садов, чьи рисунки наберут максимальное количество голосов.

Приз для 5 финалистов конкурса – саженцы сирени (от 1 до 5 кустов - количество определяет детский сад), и дипломы победителей.

Сюрприз! Один детский сад из числа победителей будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня», который состоится ориентировочно 27 мая 2022 года.

Следить за проектом можно в социальных сетях «Комсомольской правды-Красноярск» и Красноярского алюминиевого завода РУСАЛа по хэштегу #сиреневыйдень2023

КОНКРЕТНО

С 5 апреля 2023 года по 4 мая 2023 года - прием работ;

С 10 мая (14:00 крск) по 23 мая 2023 года – голосование на сайте kp.ru;

25 мая 2023 года – подведение итогов;

Последняя неделя мая – вручение приза победителям (высадка сирени).

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru не позднее 27 мая 2022 года.

Все подробности на странице конкурса здесь.