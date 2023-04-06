Красноярские детские сады приглашают принять участие в конкурсе «Волшебная сирень»

Фото: Мария ЛЕНЦ
Детские сады Красноярска могут стать участниками масштабной экологической акции «Сиреневый день». Это совместный проект Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и медиагруппы «Комсомольская правда» — Красноярск.
Как всегда экологический праздник стартует с конкурса рисунков «Волшебная сирень» в апреле, а финиширует «Сиреневый день» в мае.
В 2023 году в Красноярске высадят сотни кустов сирени, из них 25 – в детских садах, которые станут победителями нашего творческого конкурса.
К участию в нем приглашаются детские сады Красноярска (как государственные, так и частные), детские образовательные центры и их воспитанники.
Главная тема конкурса - «Сиреневый день». А это означает, что дети могут рисовать сирень, сирень и еще раз сирень. Разных цветов, форм, названий. В своем творчестве ребята могут использовать: краски, карандаши, мелки – все, что рисует и украшает.
Каждый участник может предоставить на конкурс любое количество работ. Одно условие: от одного воспитанника учреждения - одна работа. Но коллективные заявки не принимаются!
Рисунки необходимо загрузить самостоятельно на страницу конкурса.
Победителями творческого конкурса «Волшебная сирень-2023» станут 5 разных детских садов/образовательных центров, чьи пять рисунков наберут наибольшее количество голосов. То есть пятерка победителей — это пять участников конкурса из разных детских садов, чьи рисунки наберут максимальное количество голосов.
Приз для 5 финалистов конкурса – саженцы сирени (от 1 до 5 кустов - количество определяет детский сад), и дипломы победителей.
Сюрприз! Один детский сад из числа победителей будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня», который состоится ориентировочно 27 мая 2022 года.
Следить за проектом можно в социальных сетях «Комсомольской правды-Красноярск» и Красноярского алюминиевого завода РУСАЛа по хэштегу #сиреневыйдень2023
КОНКРЕТНО
С 5 апреля 2023 года по 4 мая 2023 года - прием работ;
С 10 мая (14:00 крск) по 23 мая 2023 года – голосование на сайте kp.ru;
25 мая 2023 года – подведение итогов;
Последняя неделя мая – вручение приза победителям (высадка сирени).
КСТАТИ
Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru не позднее 27 мая 2022 года.
Все подробности на странице конкурса здесь.