В Красноярском крае фиксируется рост заболеваемости вирусным гепатитом в 1,9 раз

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В Красноярском крае зафиксирован рост заболеваемости вирусным гепатитов в 1,9 раз по сравнению с данными прошлого года. Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, среднемноголетний уровень зараженности превышен на 27%.

Сейчас в регионе преобладает гепатит А — 58,0%, на втором месте гепатит С — 25,8%, третье место занимает гепатит В — 12,9%. В основном 81% хронических приходится на гепатит С.

Отметим, что гепатиты А и Е передаются через грязные руки, воду и продукты, а гепатиты B, C и D — через инъекции или обмен биологическими жидкостями.

Способ защиты – вакцинация. Но прививки разработаны только против гепатитов А и В.