В Красноярске могут убрать традиционные летние пальмы

Фото: Владислав Логинов

В Красноярске с улиц могут исчезнуть пальмы, которые вот уже 20 лет выставляют летом власти города. По словам мэра Владислава Логинова, за эти годы пальмы сильно выросли, и их стало тяжело обслуживать. К тому же, в тех местах, где размещают пальмы, места под такие высокие деревья не предусмотрены.

– Посмотрел, как пережили зиму полюбившиеся горожанам пальмы и туи. Летом мы снова увидим их в городе. Озеленители говорят, пальмы сильно подросли, потяжелели, их стало сложнее перевозить и содержать. Предлагается постепенно заменить их менее высокорослыми и более раскидистыми сортами — поставил задачу проработать вопрос к следующему сезону, — пояснил Логинов.

Отметим, что всего у города есть около 200 пальм. На улицах их размещают в кадках, к зиме же они переезжают в теплые теплицы.