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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 15:56

В аэропорту Красноярска отработали сценарий с заражением холерой

По легенде, один из пассажиров привез ее из Китая
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: аэропорт Красноярска

Фото: аэропорт Красноярска

В аэропорту Красноярска прошли учения экстренных служб. По сценарию, в город из Пекина вернулся турист, зараженный холерой – он еще на борту почувствовал слабость, ломоту в теле, жажду, тошноту и другие признаки заражения.

По сценарию, после медосмотра пассажира у него выявили холеру. Тут же были вызваны экстренные службы, а сотрудники аэропорта приняли предусмотренные инструкцией меры.

В учениях, помимо самих работников аэропорта, участвовали специалисты Роспотребнадзора, медики и экстренные ведомства.