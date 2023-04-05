В аэропорту Красноярска отработали сценарий с заражением холерой

Фото: аэропорт Красноярска

В аэропорту Красноярска прошли учения экстренных служб. По сценарию, в город из Пекина вернулся турист, зараженный холерой – он еще на борту почувствовал слабость, ломоту в теле, жажду, тошноту и другие признаки заражения.

По сценарию, после медосмотра пассажира у него выявили холеру. Тут же были вызваны экстренные службы, а сотрудники аэропорта приняли предусмотренные инструкцией меры.

В учениях, помимо самих работников аэропорта, участвовали специалисты Роспотребнадзора, медики и экстренные ведомства.