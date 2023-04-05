В районы Красноярского края направили 63 новых медицинских автомобиля

Фото: правительство Красноярского края

В больницы Красноярского края направили 63 медицинских авто. Их закупили по федеральным проектам и нацпроекту «Здравоохранение», а также за средства бюджета края.

Среди автомобилей – легковушки для поликлиник, скорые помощи и даже мобильные флюорографические комплексы на базе «Газелей». Обновление автопарка идет уже несколько лет – последнюю партию машин отправляли в краевые больницы прошлой осенью.

– Сегодня мы передаем автомобили для перевозки тяжелых больных, для доставки медработников к месту проживания пациентов, для перевозки биоматериалов, для проведения исследований. Всего в этом году по разным программам в территории отправятся 150 машин, – заявил вице-премьер краевого кабмина Алексей Подкорытов.