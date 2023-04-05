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НовостиОбщество5 апреля 2023 15:01

В районы Красноярского края направили 63 новых медицинских автомобиля

До конца года планируется поставить еще почти сотню
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

В больницы Красноярского края направили 63 медицинских авто. Их закупили по федеральным проектам и нацпроекту «Здравоохранение», а также за средства бюджета края.

Среди автомобилей – легковушки для поликлиник, скорые помощи и даже мобильные флюорографические комплексы на базе «Газелей». Обновление автопарка идет уже несколько лет – последнюю партию машин отправляли в краевые больницы прошлой осенью.

– Сегодня мы передаем автомобили для перевозки тяжелых больных, для доставки медработников к месту проживания пациентов, для перевозки биоматериалов, для проведения исследований. Всего в этом году по разным программам в территории отправятся 150 машин, – заявил вице-премьер краевого кабмина Алексей Подкорытов.