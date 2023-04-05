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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 14:18

Под Петербургом поймали педофила, который сбежал из Красноярского края

Он полтора года пробыл в федеральном розыске
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция задержала в петербургском Мурино педофила, которого искали по всей России. 25-летний парень в 2020 году имел связь с девочкой 2005 года рождения. При этом, он прекрасно знал о ее возрасте.

Сам преступный инцидент произошел в Енисейске. Когда история, спустя некоторое время, стала достоянием общественности, парень пустился в бега. Его объявили в федеральный розыск и нашли спустя полтора года в Мурино – беглеца повязали как раз когда он входил в подъезд дома.

Задержанного доставили в отдел полиции. На него заведено дело о половой связи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Примечательно, что подруге, из-за которой он и пустился в бега, в этом году как раз исполняется 18.