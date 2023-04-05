Владелец затопленного приюта под Красноярском бросил собак на произвол судьбы

Фото и видео: Александр Глисков

Приют для бродячих собак под Красноярском оказался заброшен и затоплен. Об этом в соцсетях сообщил депутат Александр Глисков: по его словам, уже несколько дней за животными никто не присматривает.

– Приют расположен в районе поселка Зыково. Хозяин его раньше муниципальные контракты на отлов бродячих собак заключал, сейчас надо разбираться. В любом случае буду по этой ситуации писать во все инстанции. Здесь явные признаки жестокого обращения с животными, а если бюджет за такое безобразие деньги платит, то еще и мошенничества, – отметил Глисков.

Сейчас приют затапливают талые воды, а животные – те, которые могут это сделать, – разбегаются по окрестностям. Волонтеры по мере возможностей приезжают покормить собак, однако в дальнейшем они, судя по всему, будут предоставлены сами себе.