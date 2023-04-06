Предприятия Красноярского края проводят профориентационные занятия для школьников

Подростки посмотрели фильм о работе Назаровского разреза, узнали о многообразии горных машин, познакомились с миром профессий. Фото Центральной городской библиотеки Назарово

Предприятия Красноярского края организуют для учащихся старших классов школ региона различные профориентационные мероприятия - встречи со специалистами, экскурсии на производства и тематические квизы. Одно из таких мероприятий прошло в Назарово молодежном зале Центральной городской библиотеки имени Ф.М. Достоевского. На этот раз сотрудники Назаровского разреза СУЭК встретились с девятиклассниками. Вместе с горняками участие в мероприятии приняли представители комплексного центра социального обслуживания населения «Назаровский» и работники библиотеки.

- Такие встречи важны не только для учащихся выпускных классов, но и для ребят помладше, - уверена Наталья Кирильчук, специалист по работе с семьей комплексного центра социального обслуживания населения «Назаровский». - Многие из них еще не определись, чем будут заниматься в дальнейшей жизни, и для них сейчас – момент раздумья, выбора.

Подростки посмотрели фильм о работе Назаровского разреза, узнали о многообразии горных машин, познакомились с миром профессий, ответили на вопросы викторины.

- Мы узнали, что на Назаровском разрезе работает единственный в России экскаватор SRs(K)-4000, вес которого равен весу Эйфелевой башни. Теперь хотим побывать на горных работах, своими глазами увидеть этого гиганта, - поделился девятиклассник Владислав Тимофеев.

К слову, работе с молодежью в СУЭК уделяют значительное внимание – только в Красноярском крае с начала года предприятия компании инициировали либо стали участниками около десятка мероприятий по профориентации самого разного формата.