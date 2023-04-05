В Ачинске косуля застряла в заборе местной больницы

Фото и видео: Минэкологии Красноярского края

В Ачинске прохожие сняли на видео косулю, которая застряла головой в прутьях забора. Как пишет телеканал «Оса», животное заметили возле больницы на улице Кирова. Жители позвонили в Охотнадзор, и специалисты выехали на спасение косули.

Животное освободили и оказали ему небольшую помощь – у косули были легкие травмы. После этого ее вывезли на окраину города и выпустили в лес.

Эксперты отмечают, что животные часто появляются в городе из-за снежного наста, образовавшегося в лесу – он мешает добывать пищу. Однако в городской черте травоядные косули часто становятся жертвами бродячих собак.