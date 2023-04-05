В Красноярске вручат национальную премию «Умный город»

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13-14 апреля в Красноярске пройдет вручение первой национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства - «Умный город».

На событии соберутся более 500 гостей из разных регионов страны. Награды получат победители в 30 персональных, специальных и отраслевых номинациях. Кроме этого, пройдет пленарная дискуссия, масштабная выставка достижений регионов России, презентация инвестиционных и производственных возможностей и красноярский забег «Умный город».

Напомним, проект «Умный город» реализуются Минстроем России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика РФ».